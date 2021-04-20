«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19

За минувшие сутки, 19 апреля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали три летальных случая от осложнений вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых выявленных случаях заболевания не сообщается.



Группировка не раскрывает данные о географии заболеваний или другие подробности.



С начала пандемии, как утверждают в «ЛНР», коронавирусом заразились 4202 человека. Из них 378 пациентов умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За воскресенье, 20 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 8 940 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 075 человек, а умерли — 367.