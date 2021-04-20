На Донетчине — еще 585 заболевших COVID-19 и 4 летальных случая

Еще четыре летальных случая от COVID-19 зарегистрировано на подконтрольной властям территории Донецкой области. За сутки положительные результаты на COVID-19 получили 585 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Три человека скончались от осложнений в Краматорской ТГ и один в Лиманской ТГ.



Среди новых выявленных случаев заболевания — 29 детей. География заболеваний за сутки ( по громадам): 206 — в Мариупольской ТГ, 52 — в Константиновской ТГ, 41 — в Славянской ТГ, 39 — в Покровской ТГ, по 31 — в Краматорской и Торецкой ТГ, 27 — в Добропольской ТГ, 26 — в Дружковской ТГ, 25 — в Мирноградсской ТГ, 21 — в Мангушской ТГ, по 19 — в Селидовской и Угледарской ТГ, по 11 — в Великоновоселковской и Лиманской ТГ, 10 — в Кураховской ТГ, по 5 — в Александровской и Очеретинской ТГ, 4 — в Марьинской ТГ, 2 — в Никольской ТГ.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 72 868 случаев заболевания COVID-19. Из них 55 475 человек выздоровели, 1536 — умерли.

За воскресенье, 20 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 8 940 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 075 человек, а умерли — 367.