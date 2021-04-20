Противодействие РФ и борьба с коррупцией: США выделили Украине дополнительные 155 млн долларов

Агентство США по международному развитию (USAID)предоставило Украине дополнительное финансирование в размере 155 млн долларов. Об этом сообщает посольство США в Украине.



Большую часть средств (63 млн долларов) планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ и укрепления украинских предприятий на востоке страны, а также на противодействие дезинформации.



34 млн долларов направлено на поддержку восстановления Украины после пандемии путем улучшения качества основных медицинских услуг, повышения прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.



Программы по укреплению демократии и управления получат 44 млн долларов. Это предусматривает расширение судебной реформы, укрепление объединенных территориальных громад, поощрение молодежного лидерства и инноваций.



14 млн долларов профинансируют поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций, поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.

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