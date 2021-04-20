Депутат «Слуги народа» встретился с Лукашенко в Минске

Народный депутат Украины Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.



«Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь», — сказал Лукашенко нардепу при встрече.



На это Шевченко ответил: «Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне».

Это уже не первый визит украинского парламентария в Беларусь.

Победа Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года привела к массовым акциям протеста и жесткому разгону митингующих силовиками. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая покинула страну из-за угроз, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.



23 сентября состоялась закрытая церемония «инаугурации» Лукашенко. Лидеры стран Европейского Союза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси. Украина также не признала Лукашенко легитимным президентом.



В ноябре Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил «черный список». Украина к санкциям присоединилась.