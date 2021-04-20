РФ временно закрыла небо над оккупированным Крымом и Черным морем

Россия запретила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на данные международного извещения для пилотов (NOTAM).



«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — говорится в документе.



Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

На прошлой неделе РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины выразило протест в связи с ограничением свободы судоходства.