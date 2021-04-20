Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя. Это открывает путь к их экстрадиции

Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о незаконных поставках гранат из России и организации растраты денежных средств МВД на их растаможке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Там пояснили, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Захарченко и Ратушняка процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).



По данным следствия, экс-чиновники МВД с целью вооружения личного состава сотрудников органов внутренних дел в январе 2014 года организовали незаконную поставку в Украину 13 406 единиц гранат российского производства. Кроме того, они организовали безосновательное таможенное оформление ввезенных гранат и оплату МВД более 1 миллиона 177 тысяч гривен таможенных платежей.



Отмечается, что ввезенные гранаты не входили в перечень спецсредств, находящихся на вооружении МВД, и не прошли испытания министерства здравоохранения Украины о возможности их применения против людей. При этом 18 и 19 февраля 2019 года ввезенные российские гранаты были применены против протестующих в центральной части Киева, в результате чего пострадали 86 человек – 17 человек получили тяжкие телесные повреждения, 23 человека – средней тяжести, 45 человек – легкие, один человек погиб.



Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (превышение полномочий работником правоохранительного органа, которое повлекло тяжкие последствия, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) Уголовного кодекса осуществляется следователями Государственного бюро расследований.