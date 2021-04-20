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Группа стран-участниц ПАСЕ обвинила РФ в срыве мирных инициатив по Донбассу

20 апреля 2021, 14:44

Группа стран-участниц ПАСЕ обвинила РФ в срыве мирных инициатив по Донбассу

В Парламентской ассамблее Совета Европы указывают России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призывают прекратить военные провокации и эскалацию. Об этом говорится в распространенном неформальной группой ПАСЕ «Балтик плюс» среди делегатов весенней сессии Ассамблеи заявлении, передает «Укринформ».

«Последними шагами в частности, недавним отказом от возобновления обязательств о прекращении огня, Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, одновременно постоянно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу, — говорится в заявлении.

Парламентарии призывают РФ прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива и начать деэскалацию ситуации, а также развеять все беспокойства, будучи полностью прозрачной и предоставляя информацию о своей военной деятельности в соответствии с механизмом уменьшения рисков Венского документа, как того требует Украина.

Подписанты заявления приветствуют Украину за ее непреклонную преданность политическому решению конфликта и за сдержанность, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины.

«Мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, а также духа и буквы уставных обязательств перед Советом Европы», — отметили делегаты Ассамблеи.

Документ подготовлен и распространен в Ассамблее по инициативе украинской делегации и при поддержке членов неформальной группы «Балтик плюс».

Заявление уже подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

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