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Боевики дистанционно минируют населенные пункты на Донбассе – украинская сторона СЦКК

20 апреля 2021, 15:37

Боевики дистанционно минируют населенные пункты на Донбассе – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования в последнее время все чаще дистанционно минируют местность, в том числе населенные пункты на Донбассе. При этом используют российские боеприпасы, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Отмечаются случаи грубых нарушений Минских договоренностей и международного гуманитарного права со стороны контролируемых РФ боевиков.

«В последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2. При этом в качестве средств доставки наемники чаще всего используют БПЛА и специально переоснащенные гранаты ПГ-7, тем самым подвергая опасности не только военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также, что особенно цинично – местное население», – говорится в сообщении.

С начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками мин ПОМ-2.

За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай. При этом первый произошел в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры – КПВВ «Майорское», а второй – в поселке Зайцево.

«19 апреля в ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Военнослужащим горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва», – рассказали украинские представители в СЦКК.

Военные уточняют, что мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, что несет особую опасность для местного населения. При этом чтобы скрыть, что смертоносные боеприпасы поставляются из РФ, боевики затирают маркировку, где указан номер партии изготовления, завод и дата изготовления боеприпаса.

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