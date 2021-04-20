«Меня бы арестовали и расстреляли»: Кикабидзе рассказал, почему не поехал в Донецк и Луганск

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, что его до сих пор зовут выступать с концертами в России и на неподконтрольном Донбассе. Но он туда не ездит, поскольку осуждает агрессию России, передает издание «Собеседник».



По словам Кикабидзе, он не был ни в одном российском городе с 2008 года, когда случился вооруженный конфликт в Южной Осетии и в Абхазии.



«Вообще! Российскую границу не пересекал. Мне было бы стыдно своим внукам смотреть в глаза, которые не понимали, что происходит», – рассказал артист.



Он отметил, что продолжает выступать за границей, ездит и в Украину, и в Казахстан, Азербайджан, Армению.



«Раньше у меня было много работы в России – и до сих пор зовут. Приходят трогательные письма оттуда. Но я решил для себя поступить именно так: от ордена Дружбы отказался и не жалею об этом. Может, я не прав, но всегда поступаю так, как считаю нужным. Хочу себя уважать», – говорит исполнитель.



Вахтанг Кикабидзе подтвердил, что его приглашали выступить и группировки «ДНР» и «ЛНР», но считает опасным для жизни посещать контролируемые ними территории.



«Но они под видом концертов хотели, чтобы я только приехал к ним, а потом они бы меня расстреляли. Я же не признаю эту ситуацию, эти якобы республики. Они бы меня арестовали», – подчеркнул певец.

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