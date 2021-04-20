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Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск

20 апреля 2021, 17:10

Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск

Движение торговых судов через Керченский пролив в украинские порты на Азовском море ограничиваться не будет. Об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, передает российское «РИА Новости».

Ранее в РФ заявили, что в связи с военными учениями закрывают Керченский пролив для прохода всех иностранных военных и государственных судов с 24 апреля до 31 октября.

«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – заявил Рябков.

Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале народный депутат Украины Муса Магомедов. Он уточнил, что введенные РФ ограничения касаются военных кораблей под иностранными флагами и государственных судов: ледоколов, гидрографических судов и буксиров.

«Перемещение торговых грузов в портах Мариуполя и Бердянска пока не претерпело изменений. Грузопоток морем через Бердянск и Мариуполь за 6 месяцев 2021 года оценивается в 4,5 миллионов тонн. Согласно финплану Мариупольского порта, по итогам этого года общий объем перевалки грузов превысит 7 миллионов тонн», – сообщил Магомедов.

Однако риски блокады морской торговли со стороны РФ нужно учитывать, считает нардеп.

«Если страна-агрессор заблокирует нашу морскую торговлю через Керченский пролив, украинским экспортерам придется перенаправить все грузы через порты в Черном море. Последние вряд ли смогут выдержать такую дополнительную нагрузку. Эти порты имеют ограниченную пропускную способность и нуждаются в масштабной модернизации. Чтобы избежать больших потерь, уже сейчас стоит начать разрабатывать альтернативные маршруты доставки грузов», – подчеркнул Магомедов.

Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины выразило протест в связи с ограничением свободы судоходства.

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