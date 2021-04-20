Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»

Волновахский районный суд приговорил к пяти годам условно директорку дома культуры поселка Владимировка Татьяну Сурженко за проведение «референдума». Приговор опубликован в реестре судебных решений, передает онлайн-издание «Ґрати».



По данным следствия, Сурженко была членом участковой «избирательной комиссии». Голосование во Владимировке проходило в доме культуры, который возглавляет женщина. Сурженко вменили в вину то, что она формировала списки избирателей, выдавала «бюллетени» и участвовала в подсчете голосов.



Следователь объявил Татьяне Сурженко подозрение в посягательстве на территориальную целостность (ч. 2 статьи 110 УК Украина).



16 апреля дело рассмотрел Волновахский суд. На заседании Сурженко признала вину и пошла на соглашение с прокурором. По условиям сделки она получает условный срок, и за это дает показания на других подозреваемых. Судья Яна Подоляк утвердила соглашение и приговорила Сурженко к пяти годам условно с испытательным сроком два года.



Сама Сурженко в комментарии к изданию не стала говорить как оценивает приговор.



«Я даже не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я могу не отвечать, значит не буду отвечать», — сказала она.