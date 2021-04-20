В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты

В Славянске городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила возобновить очное обучение в школах, за исключением 5-8-х классов. Решение комиссии опубликовано на сайте горсовета.



Так, в период с 22 по 30 апреля включительно возобновляется стационарное обучение учеников 1-4-х и 9-11-х классов.



Школьники 5-8-х классов до 30 апреля будут продолжать учиться дистанционно.



Кроме того, с 20 апреля, возобновляется работа библиотек и музеев с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Однако при этом сохраняется запрет на проведение групповых и массовых мероприятий в помещениях дворцов культуры и досуга, за исключением мероприятий, направленных на реализацию функций местного самоуправления и государственного управления.



Мэр Славянска Вадим Лях отметил в комментарии «Вільному радіо», что уровень заболеваемости в городе постепенно снижается.



«Мы объединили каникулы в школах с дистанционным обучением. Так было две недели, а теперь, когда мы увидели, что статистика выравнивается, то позволили начальному и старшему звену выходить на занятия. Они пойдут в школу с 22 апреля, а среднее звено пока будет сидеть дома. Также были ограничения по другим направлениям – спортивным, социальным – в течение двух недель. Кроме того, мы ориентируемся на заполняемость коек в больницах», – сказал Вадим Лях.