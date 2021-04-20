Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине

Готовиться к четвертой волне коронавируса, которая может начаться осенью, призвал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



«Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южно-африканского"», – написал Радуцкий в Facebook.



По его словам, в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавируса возможно через 6-9 месяцев после болезни, однако ситуация иная.



«Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения ковидом. Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда – через 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца. Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью», – предупреждает Радуцкий.



По мнению нардепа, единственный выход предупредить четвертую волну коронавируса – значительно ускорить темпы вакцинации. Он приводит пример Израиля, США, Великобритании, которые планируют провести прививки всего взрослого населения уже через несколько месяцев.



«Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года. Темпы прививочной кампании являются неудовлетворительными. 4 апреля президент дал задание правительству разработать новый Национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, по которым Минздрав предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны», – резюмировал глава парламентского комитета.