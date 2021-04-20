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Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19

20 апреля 2021, 19:17

Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19

В прифронтовых поселках Травневое и Гладосово Бахмутского района Донецкой области ковидом заболело около трети населения. Поселки расположены за 600 метров от линии соприкосновения, «скорая помощь» сюда не приезжает, вывозить больных помогают волонтеры, передает «Суспільне». 

Больниц в поселках нет, лекарства для людей тоже привозят волонтеры.

«Мы едем в села Травневое и Гладосово. В настоящее время в селах наблюдается неблагоприятная эпидситуация, связанная со вспышкой COVID-19», – рассказывает руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В Травневом и Гладосово проживает около 100 человек. Треть людей заболели COVID-19.

«У нас было небольшое мероприятие в нашем общественном центре, пришло много людей. И с этого дня, три человека, находившиеся на мероприятии, заболели в тот же день. В четверг другие заболели», – говорит соцработник общественного центра в поселках Травневое и Гладосово Инна Чиж.

По ее словам, пятерых человек отвезли в больницу, другие лечатся дома. 78-летний мужчина и 75-летняя женщина умерли.

«Трудно переносить смерть людей, которых знаешь. Сейчас дедушка, мы ему ничего не говорим, не рассказываем, пытаемся его защитить, потому что боимся – у него сердце больное, инсульт был, но он чувствует, что бабушки нет...», – добавляет соцработник.

Из-за возможных обстрелов и отсутствия дороги экипажи «скорой» в этих села не выезжают. Чтобы доставить тяжелобольную 81-летнюю женщину в больницу в Светлодарск волонтеры «Пролиски» автомобилем привезли женщину в село Семигорье, там передали медикам «скорой».

«В настоящее время в больнице находится 46 человек из 50 койко-мест. К сожалению, отмечается вспышка больных, поступающих с линии разграничения, с крайней линии – села Травневого. Там около 30 больных», – рассказывает главный врач Светлодарской больницы Геннадий Гуржий.

В прифронтовой Бахмутке, которая входит в состав поселка Зайцево, по словам волонтеров, болеет пятая часть населения.

«Здесь в настоящее время около 15 человек заболело. Из них 10 подтвержденных случаев, еще пять с симптомами находятся на самоизоляции, два человека в больнице», – уточнил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Волонтеры миссии привозят лекарства и продукты семьям, в которых есть больные COVID-19. Также отвозят передачи больным, которые лечатся в стационаре.

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