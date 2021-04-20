Владельца «Альтком» выпустили под залог 15 млн гривен по делу о взятках в «Укравтодоре»

Высший антикоррупционный суд определил залог в 15 млн гривен владельцу строительной компании «Альтком» Александру Тисленко вместо содержания под стражей по делу о взятках в «Укравтодоре». Об этом сообщает онлайн-издание «Наші гроші».



Сначала сторона обвинения ходатайствовала о залоге 49,9 млн гривен, однако после заявлений Тисленко и его адвокатов судья Хамзин вынес уменьшил залог в три раза. Тисленко также обязали посещать детектива, прокурора, воздерживаться от общения с рядом лиц, в том числе Славомиром Новаком, Павличевим, работниками «Укравтодора» и т. д.



13 апреля стало известно, что НАБУ и САП выдвинули Тисленко подозрение в даче взятки и. о. руководителя «Укравтодора» в 2016-2019 годов Славомиру Новаку.



По данным следствия, для маскировки получения неправомерной выгоды Новак использовал своего знакомого Яцека Палюха.



Следствие установило четыре эпизода вручения взятки — как в наличном, так и безналичном виде.



Так, в 2017-2018 годах две кипрские компании, которые, по данным следствия, связаны с Тисленко, совершили два платежа в размере 20,2 тысяч евро и 50 тысяч евро на личный счет Палюха «за консультационные услуги».



В дальнейшем, по показаниям Палюха, в ноябре 2018 года в Варшаве Тисленко передал ему 275 тысяч долларов.



После этого события Палюх через мессенджер WhatsApp сообщил Новаку о том, что средства у него. Согласно его показаниям, это вызвало возмущение Новака, поскольку он договаривался о 300 тысячах долларов ежегодно, и Тисленко не выполнил своих обязательств.



В дальнейшем в январе 2019 года в Кракове Тисленко передал 300 тысяч долларов. Обе встречи состоялись с участием совладельца «ФПГ Альтком» — Сергеем Павличевым.



Как отметил прокурор, даты предоставление неправомерной выгоды совпадают с действиями, которые Новак совершал в пользу «Альтком» по выплате средств и пролонгации договора по реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса.



Тисленко и адвокаты утверждали, что на самом деле с Палюхом договаривались о консультационных услугах. Также Тисленко заявил, что у него с Новаком были приятельские отношения.



Славомир Новак сейчас также находится под следствием. Экс-глава «Укравтодора» провел девять месяцев под стражей, но 12 апреля Окружной суд Варшавы освободил его под залог имущества на сумму в 1 миллион злотых.