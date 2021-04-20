В Краматорске по подозрению в вымогательстве задержали военнослужащего

В Краматорске правоохранители задержали военнослужащего, подозреваемого в вымогательстве денег. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.



В ходе досудебного расследования выяснилось, что военнослужащий с угрозами вымогал у гражданина три тысячи долларов.



«С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет. После получения части денежных средств в сумме 31840 гривен преступные действия военнослужащего прекращено правоохранительными органами», — говорится в сообщении.



17 апреля задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве (часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.