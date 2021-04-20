Президент утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



«Целью реализации Стратегии является повышение эффективности деятельности представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселились с временно оккупированной территории и проживающих в других регионах Украины, росту и укреплению уровня их доверия к государственным институтам, выполнению мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в указе № 160/2021.



Согласно документу, представительство президента в АРК, в частности, должно:

принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма, защиты и поддержки граждан, проживающих на полуострове, внутренне перемещенных лиц, а также лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, вооруженным конфликтом и временной оккупацией территории Украины;

принимать участие в информировании международных партнеров о фактах нарушений прав и основных свобод человека, в частности преследования граждан Украины по политическим мотивам, а также нарушение норм международного гуманитарного права.

заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц;

принимать участие в осуществлении мер по консолидации международных усилий для содействия процессу деоккупации Крыма, усилении давления на Российскую Федерацию для восстановления территориальной целостности Украины;

способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.