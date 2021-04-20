Посол Франции: Макрон может посетить Украину в начале лета

Президент Франции Эмманюэль Макрона во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже подтвердил желание посетить Украину, визит может состояться еще в начале лета. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



«Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики», — сказал посол.



Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.



Президенты Украины и Франции 16 апреля провели переговоры в Париже. Встреча касалась обострения ситуации по безопасности на востоке Украины. Позже к ней по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.