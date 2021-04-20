Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Посол Франции: Макрон может посетить Украину в начале лета

20 апреля 2021, 23:00

Посол Франции: Макрон может посетить Украину в начале лета

Президент Франции Эмманюэль Макрона во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже подтвердил желание посетить Украину, визит может состояться еще в начале лета. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики», — сказал посол.

Он также отметил, что недавний визит президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Президенты Украины и Франции 16 апреля провели переговоры в Париже. Встреча касалась обострения ситуации по безопасности на востоке Украины. Позже к ней по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Еще по теме

Люди
Эмманюэль Макрон
Прочее
Украина-Франция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 апреля
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
все новости
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 апреля
23:00
Посол Франции: Макрон может посетить Украину в начале лета
22:30
Зеленский: Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова и к войне
22:22
Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке на Донбассе
21:41
Президент утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму
21:12
На выплату «карантинной» помощи для ФОП направили 1,4 млрд гривен
20:55
ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
20:27
В Краматорске по подозрению в вымогательстве задержали военнослужащего
19:44
Кулеба: Существующие санкции против России недостаточны, Кремль нашел лазейки
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
19:09
Владельца «Альтком» выпустили под залог 15 млн гривен по делу о взятках в «Укравтодоре»
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция