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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 апреля

20 апреля 2021, 23:02

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

Еще четыре летальных случая от COVID-19 зарегистрировано на подконтрольной властям территории Донецкой области. За сутки положительные результаты на COVID-19 получили 585 человек. Всего — 72 868 случаев COVID-19: 55 475 человек выздоровели, 1536 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 188 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще 15 больных. Всего — 21 243 случая болезни: 16 865 человек выздоровели, 640 — умерли.

В отдельных районах Луганщины зафиксировано три летальных случая от COVID-19, заявили в группировке «ЛНР». Как утверждают в «ЛНР», всего коронавирусом заразились 4202 человека. Из них 378 пациентов умерли.

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Он также заявил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и однако готова к боевым действиям.

Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины», при котором представители ОБСЕ должны быстрее приезжать на место событий.

Ситуация на Донбассе и в Крыму более, чем тревожная, но Европе нужно поддерживать диалог с Россией, несмотря на все разногласия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, на сегодня мир и безопасность уже не являются чем-то самим собой разумеющимся.

Общество

Российская политическая партия «Справедливая Россия — За правду» открыла в оккупированном Донецке «центр защиты прав граждан».

РФ ввела ряд противоэпидемических ограничений при въезде в страну. Для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей сделано исключение — они могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в РФ.

Группировка «ДНР» планирует задействовать в своем параде к 9 мая более 10 тысяч человек и почти 80 единиц техники.

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