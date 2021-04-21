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Футбольная Суперлига завершилась, так и не начавшись: клубы выходят из проекта

21 апреля 2021, 06:55

Футбольная Суперлига завершилась, так и не начавшись: клубы выходят из проекта

Проект футбольной Суперлиги остановлен через два дня после объявления о его запуске. Из нового турнира, против которого выступили УЕФА и национальные ассоциации, начали выходить клубы-основатели.

Так, о выходе из Суперлиги официально объявили все 6 английских клубов: «Челси», «Манчестер Сити», Арсенал«, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». По данным СМИ, проект также покидают итальянские «Интер» и «Милан», а вот «Ювентус» пока отступать не намерен.

Исход клубов произошел на фоне недовольства со стороны болельщиков. Фаны «Челси» провели вчера митинг против Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин, называвший основателей Суперлиги «змеями», отреагировал на выход английских клубов из турнира словами: «Мы вновь едины и идем вперед вместе».

По данным испанского издания Mundo Deportivo, УЕФА предложил клубам из Англии «значительную сумму» денег за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским «Реалу», «Барселоне», «Атлетико» не делалось. При этом СМИ пишут, что «Барселона» может покинуть Суперлигу, если такое решение примут ее болельщики — сосьос (члены клуба).

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