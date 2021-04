Футбольная Суперлига завершилась, так и не начавшись: клубы выходят из проекта

Проект футбольной Суперлиги остановлен через два дня после объявления о его запуске. Из нового турнира, против которого выступили УЕФА и национальные ассоциации, начали выходить клубы-основатели.



Так, о выходе из Суперлиги официально объявили все 6 английских клубов: «Челси», «Манчестер Сити», Арсенал«, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». По данным СМИ, проект также покидают итальянские «Интер» и «Милан», а вот «Ювентус» пока отступать не намерен.



Исход клубов произошел на фоне недовольства со стороны болельщиков. Фаны «Челси» провели вчера митинг против Суперлиги.

Chelsea fans after hearing the club was withdrawing from the Super League pic.twitter.com/cGOfilk8Xm

WE SAVED FOOTBALL



Chelsea fans celebrate the news that the club has begun the process to leave the Super League.



(via @RiyadDilhan) pic.twitter.com/QIOQAoMN6r