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«Не думаю, что будет происходить нечто из ряда вон ординарное». Арестович — про обращение Путина и форум «Л-ДНР»

21 апреля 2021, 09:55

«Не думаю, что будет происходить нечто из ряда вон ординарное». Арестович — про обращение Путина и форум «Л-ДНР»

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал опасения, которые озвучиваются в связи с анонсируемыми событиями в России и неподконтрольном Донецке.

Как известно, 21 апреля состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а 22-23 апреля — форум группировок «ДНР» с участием российского политикума в Донецке, на котором могут принять обращение к президенту РФ.

«Я не думаю, что там будет происходить нечто из ряда вон ординарное. Хотя, конечно, у всех вызывают определенные опасения соединенные мероприятия — в Донецке, Луганске, прибытия туда представителей федеральных телеканалов, и одновременно послание Путина 21 апреля», — сказал Арестович в эфире телеканла «Дом».

Он считает, что Россия не решится на какие-либо действия, связанные с признанием самопровозглашенных «республик» или началом процесса включения их в свой состав.

«Мне кажется, что любое решение, связанное с аннексией, или попыткой объявить "референдум" [о присоединении ОРДЛО к России], или иным путем шантажировать Запад и Украину, обернется для российского режима усилением санкций. И он сам себя загонит в большую международную изоляцию», — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Тем более Россия не решится на подобные действия в связи с возможной встречей Путина и Байдена, полагает Арестович.

По его словам, у Украины и западных партнеров есть «дорожная карта» на различные варианты агрессии со стороны России, вплоть до полномасштабной войны.

«И Украина, и Запад коллективно, точно знают, как реагировать на любые ситуации. Потому что было за последние две недели проведено моделирование кризисного реагирования государства и союзников на угрозы на всех уровнях, начиная от локальных обострений, заканчивая даже полномасштабной войной. И мы точно знаем, что делать. У нас есть дорожная карта для каждого случая», — сказал Арестович.

Он акцентировал, что данная «дорожная карта» не предусматривает наступательных операций украинской армии.

«Украина точно не пойдет в наступление, потому что мы не будем убивать наших граждан. Единственный вариант открытия боевых действий — если нам их навяжут. Если российская сторона их навяжет», — заключил спикер украинской делегации в ТКГ.

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