Стреляют уже сегодня утром. Сводка по обстрелам на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как отмечается, огонь велся по позициям ВСУ у Песок, Пивденного, Первомайского.



В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 20 апреля, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь фиксировали в районе Пивденного, Старогнатовки, Золотого-4, Водяного.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 4 случаях нарушения режима прекращения огня за вторник. Как утверждается, обстрелам подверглись позиции у поселка шахты имени Гагарина в Горловке, поселка шахты «Трудовская» в Донецке и окрестностях села Ужовка (бывшее Ленинское).



Группировка «ЛНР» также отчиталась о 4 случаях обстрела своих позиций у Золотого-5, Донецкого и Молодежного. По данным боевиков, в Золотом-5 обстрелом был поврежден частный дом.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 19 апреля 2021-го зафиксировала не менее 20 616 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 6 388 взрывов, 2 149 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 813 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.