СБУ задержала автобусы с «титушками» под Харьковом: Хотели дестабилизировать ситуацию

СБУ объявила о задержании «титушек» под Харьковом

В Харьковской области СБУ задержала автобусы с «титушками», которые, как утверждается, были направлены пророссийской политсилой для проведения протестных акций. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



«Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области», — написал он.



По информации спецслужбы, группы насчитывали более 60 человек и были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе. А также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета в среду, 21 апреля.



«Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины», — заявил Абдула.



14 апреля в Харьковской области СБУ начала антитеррористические учения с привлечением подразделений Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.