Госдеп вступился за Украину: Киев не провоцирует Москву на активность у границы

Украина никак не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в аннексированном Крыму и вдоль границ страны. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.



«Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности», — цитирует слова Прайса на брифинге «Интерфакс-Украина».



По его словам, вместо этого Вашингтон видит «кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля».

США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военного присутствия в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей Украины. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году.



The Wall Street Journal 20 апреля сообщил со ссылкой на фото, сделанные коммерческим спутником, что российские военные перебросили к границе с Украиной больше боевой авиации, нежели считали до сих пор на Западе.