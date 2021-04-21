На Луганщине новый рекорд по заболеваемости ковидом: более 300 случаев за сутки

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 336 новых случаев COVID-19 в области — это антирекорд. От осложнений умерло еще шестеро больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 72-летний мужчина и 53-, 54-, 81-, 83-летние женщины из Лисичанска, а также 71-летняя женщина из Рубежного.



85 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 55 в Старобельском районе, 47 в Северодонецке, по 20 в Новоайдарском районе и Рубежном, 17 в Беловодском районе, 15 в Попаснянском районе, по 14 в Белокуракинском и Троицком районах, 12 в Новопсковском, по девять в Марковском и Станично-Луганском районах, восемь в Сватовском, шесть в Меловском, пять в Кормянском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 21 579 человек. Из них выздоровели — 16948 (83 за последние сутки), лечатся — 3985, умерло 646 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 66,3 (при пороговом 60).