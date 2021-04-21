Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации из-за ковида до 30 июня

Кабинет министров продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



«Режим чрезвычайной ситуации прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии», — заявил он.



Премьер-министр призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи. По его словам, массовые скопления людей могут привести к новой волне заболеваемости COVID-19.



Шмыгаль отметил, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.