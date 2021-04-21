Правительство выделило 130 миллионов гривен на программу реинтеграции молодежи с неподконтрольной территорий

Кабинет министров Украины направит 130 миллионов гривен на программу реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции ВОТ.



Бюджетную программу «Обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» правительство утвердило на заседании сегодня, 21 апреля.



Главным распорядителем средств определено министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Основным направлением программы является организация бесплатного обучения на курсах (отделениях) по подготовке к вступлению в государственные вузы молодежи с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. В частности, предусматривается оплата подготовительных курсов, проживания в общежитиях и выплата во время обучения на курсах стипендии в размере двух прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц.



Также предусматриваются проекты и мероприятия по личностному и патриотическому развитию молодежи, программы по исследованию и популяризации культурного наследия, проведение культурных, спортивных и других мероприятий, направленных на интеграцию молодежи и т.п.



«Данная бюджетная программа будет способствовать решению проблемы реинтеграции и позволит создать благоприятные условия для мотивации молодежи с ВОТ переехать в другие регионы Украины и стать полноценными носителями украинской идентичности и европейских ценностей», – считают в Минреинтеграции.

В этом году Минреинтеграции и Минобразования запускают пилотный проект по подготовительным курсам для молодежи с временно оккупированных территорий. Дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», будут автоматически зачисляться на подготовительные курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением.