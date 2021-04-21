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Коронавирус на Донетчине: 735 новых случаев и 30 смертей

21 апреля 2021, 15:07

Коронавирус на Донетчине: 735 новых случаев и 30 смертей

В течение последних нескольких дней Донецкой области в результате осложнений из-за коронавируса умерли 30 человек. За минувшие сутки, 20 апреля, лаборатории сообщили о еще 735 больных. Об этом говорится на странице главы ОГА Павла Кириленко в Facebook.

Уточняется, что умерли 12 человек из Краматорской ОТГ, четверо из Дружковской, трое из Великоновоселковской, по двое из Угледарской, Селидовской, Волновахской и Бахмутской ОТГ, по одному из Мангушской, Марьинской и Лиманской ОТГ.

165 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 143 в Славянской, 49 в Краматорской, 48 в Покровской, по 42 в Бахмутской и Константиновской ОТГ, 34 в Добропольской, 31 в Дружковской, 30 в Мирноградской, 27 в Торецкой, 23 в Селидовской,  22 в Лиманской, по 18 в Великоновоселковской и Угледарской ОТГ, 14 в Кураховской, 11 в Марьинской, восемь в Александровской, шесть в Никольской, два в Мангушской, по одному в Волновахской и Авдеевской ОТГ.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 73 603 случая коронавируса. Из них 56 139 человек выздоровели, а 1 566 умерли. Продолжают болеть 15 898 человек.

За минувшие сутки «Минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 184 новых случая инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений скончались 14 пациентов. С начала пандемии формирование признало 31 821 случаев заболевания. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 4 094 пациента, 25 300 выписаны, 2 427 человек умерли.

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