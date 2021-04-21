Красный Крест отправил почти 100 тонн гуманитарного груза на неподконтрольный Донбасс

Во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей сегодня, 21 апреля, доставлен гуманитарный груз общим весом 91 тонна. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Гуманитарная помощь от Международного комитета Красного Креста доставлена через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области.



Семь грузовых автомобилей переправили продуктовые наборы и медицинские товары для жителей ОРДЛО.