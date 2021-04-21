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В Кремле не уверены, что Путин успел ознакомиться с предложением Зеленского о встрече на Донбассе

21 апреля 2021, 15:28

В Кремле не уверены, что Путин успел ознакомиться с предложением Зеленского о встрече на Донбассе

Президент России Владимир Путин получил текст выступления украинского президента Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Об сегодня заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, текст выступления Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был «оперативно доложен» Путину.

«Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться», — сказал Песков, подчеркнув, что Путин традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления.

На вопрос, почему Зеленский не получил обратной связи от Путина на запрос в конце марта, Песков ответил, что «в последние дни никаких запросов на общение не было». «Очень важно общаться, когда какие-то посылки для этого создаются», — сказал представитель Кремля и обвинил украинскую армию в «провокационных обстрелах» на Донбассе.

Песков ушел от ответа на вопрос о том, были ли предпосылки к тому, что во время сегодняшнего выступления Путин мог объявить об интеграции подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий в состав РФ. «Россия помогает Донбассу. <...> Его жители небезразличны России. Вереницы грузовиков с гуманитарной помощью, другая поддержка — это все имеет место и будет продолжаться», — сказал он.

Представитель Кремля добавил: «Россия делает все, что может, чтоб наряду с другими участниками Минской [Трехсторонней контактной] группы оказать содействие в регулировании конфликта. Дело идет очень тяжело».

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