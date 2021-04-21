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Мужчину, который работал в колонии «ДНР», освободили от наказания по срокам давности

21 апреля 2021, 16:38

Мужчину, который работал в колонии «ДНР», освободили от наказания по срокам давности

Красноармейский районный суд Донецкой области освободил от наказания мужчину, который работал в захваченной группировкой «ДНР» исправительной колонии № 124 города Донецка из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 14 апреля.

Согласно материалам дела, с конца сентября 2014 года до начале июня 2015 года мужчина выполнял обязанности заместителя дежурного помощника начальника исправительной колонии.

Обвиняемый вину не признал. Он рассказал, что с 1995 по 1999 год работал в Селидовской исправительной колонии № 82, после чего перевелся в колонию № 124, где и работал до октября 2014-го.

«В его обязанности входило находиться на межзонном КПП, выводить осужденных на работу, проводить обыски. График был — сутки через трое. В августе колонию обстреляли, заключенные сбежали, он ушел в отпуск и на семейном совете принял решение уволиться», — пишет издание.

По его словам, после увольнения работал на мужчину, который арендовал помещение в промышленной зоне на территории колонии, где изготавливались пластиковые окна. Обвиняемый подтвердил, что регулярно ездил в оккупированный Донецк, принимал заказы на изготовление окон, а так как работал на территории колонии и имел камуфлированную одежду, допускает, что осужденные ошибочно считали, что он там работает. Кроме того, допускает, что осужденные его оговаривают, поскольку он долгое время работал в колонии, могут мстить за его работу.

Суд признал вину подсудимого доказанной. Непризнание своей вины и озвученные объяснения суд расценил как попытку уйти от ответственности.

«Версия обвиняемого... опровергается исследованными доказательствами. Согласно базе данных ИППС "Этап-Аренда" за указанный период не значится договоров аренды недвижимого государственного имущества, балансодержателем которого является Донецкая исправительная колония управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области № 124», — говорится в приговоре.

Также суд учел показания бывших заключенных, которые указали, что обвиняемый работал в колонии.
Суд признал мужчину виновным в содействии участникам преступной организации (ст.256 УК) и назначил три года лишения свободы.

Но поскольку со дня совершения преступления, которое считается не тяжелым, прошло пять лет, то суд освободил осужденного от наказания.

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