Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правозащитники раскрыли цель политической оккупации Россией части Донбасса

21 апреля 2021, 16:40

Правозащитники раскрыли цель политической оккупации Россией части Донбасса

Процесс политической оккупации части Донецкой и Луганской областей Россией начался еще в 2014 году, и он проходит не по крымскому сценарию. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский на презентации отчета «Политическая оккупация РФ в ОРДЛО».

«Если в Крыму они сразу ввели войска, аннексировали и оккупировали территорию, то на Донбассе они идут другим путем. Сначала они ввели туда войска, потом сказали, что их там нет, раздали паспорта, перевели все учебные учреждения на российские стандарты, полностью уничтожили все украинское, пытаются увеличить количество выданных паспортов РФ. Их основная цель – сделать украинцев на временно оккупированной территории Донбасса национальным меньшинством. Это их задача», – отметил Лисянский.

По его словам, цель действий РФ на Донбассе – чтобы 80% от общего количества местных жителей в ОРДЛО составляли именно люди с российскими паспортами.

В данное время, отметил правозащитник, партия «Справедливая Россия – За правду» и националистическая группа в Кремле лоббируют открытие избирательных участков на временно оккупированной территориии Донецкой и Луганской областей для того, чтобы люди, получившие российские паспорта, уже проголосовали на будущих выборах в Госдуму.

Лисянский сообщил, что данная партия, которую возглавляет Сергей Миронов, и в нее входит воевавший в рядах боевиков на Донбассе Захар Прилепин, еще в 2014 году призывала признать независимость «ДНР» и «ЛНР». В то же время таким действиям не даются правовые оценки.

«Но на сегодняшний день нет уголовного дела в отношении Сергея Миронова, на диалоговых платформах не обсуждаются действия партии "Справедливая Россия – За правду"», – подчеркнул основатель «Восточной правозащитной группы».

20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла свой представительский центр перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре этого года.

В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.

Министерство иностранных дел Украины расценило намерение открыть представительства российской политической партии в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.

Читайте также:

«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму

Еще по теме

Места
Россия ОРДЛО
Организации
Восточная правозащитная группа
Люди
Павел Лисянский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:42
«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 
15:51
В «ДНР» предупредили, что в этом году отдых в Седово снова будет по пропускам
12:38
«ДНР» хочет отменить комендантский час в выходные дни летом. При этом говорит об «угрозе наступления ВСУ»
11:50
Пушилин прокомментировал появление мешков с песком у админзданий Донецка
11:38
«ДНР»: 184 новых заболевших и 14 смертей среди пациентов с COVID-19
10:18
«ЛНР»: За сутки от коронавируса умерли два человека, шесть человек заболели
09:49
Стреляют уже сегодня утром. Сводка по обстрелам на Донбассе
09:20
ОБСЕ: Девочка, которая пострадала от взрыва гранаты в Снежном, умерла
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 апреля
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
все новости
18:31
Меркель считает нежелательным применение «Спутника V» в странах ЕС без сертификации ЕМА
18:20
Штаб: 6 обстрелов с начала суток, без потерь
18:09
В Раде зарегистрировали законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО, выезжающих через Россию
18:00
Россия объявила персонами нон-грата 10 сотрудников посольства США в Москве
17:42
«Это мера безопасности». В «ДНР» объяснили, почему нужен их «паспорт» для получения гражданства РФ 
17:41
В Чехии пятерых граждан задержали за причастность к участию в боях на Донбассе
17:27
Камень и железо: В Краматорске установят монумент Василию Стусу
17:07
В СБУ заявили о задержании танкиста «ДНР»
16:59
Кравчук надеется на прорыв в работе ТКГ
16:40
Правозащитники раскрыли цель политической оккупации Россией части Донбасса
16:38
Мужчину, который работал в колонии «ДНР», освободили от наказания по срокам давности
15:51
В «ДНР» предупредили, что в этом году отдых в Седово снова будет по пропускам
15:28
В Кремле не уверены, что Путин успел ознакомиться с предложением Зеленского о встрече на Донбассе
15:13
Красный Крест отправил почти 100 тонн гуманитарного груза на неподконтрольный Донбасс
15:07
Коронавирус на Донетчине: 735 новых случаев и 30 смертей
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция