Правозащитники раскрыли цель политической оккупации Россией части Донбасса

Процесс политической оккупации части Донецкой и Луганской областей Россией начался еще в 2014 году, и он проходит не по крымскому сценарию. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский на презентации отчета «Политическая оккупация РФ в ОРДЛО».



«Если в Крыму они сразу ввели войска, аннексировали и оккупировали территорию, то на Донбассе они идут другим путем. Сначала они ввели туда войска, потом сказали, что их там нет, раздали паспорта, перевели все учебные учреждения на российские стандарты, полностью уничтожили все украинское, пытаются увеличить количество выданных паспортов РФ. Их основная цель – сделать украинцев на временно оккупированной территории Донбасса национальным меньшинством. Это их задача», – отметил Лисянский.



По его словам, цель действий РФ на Донбассе – чтобы 80% от общего количества местных жителей в ОРДЛО составляли именно люди с российскими паспортами.

В данное время, отметил правозащитник, партия «Справедливая Россия – За правду» и националистическая группа в Кремле лоббируют открытие избирательных участков на временно оккупированной территориии Донецкой и Луганской областей для того, чтобы люди, получившие российские паспорта, уже проголосовали на будущих выборах в Госдуму.



Лисянский сообщил, что данная партия, которую возглавляет Сергей Миронов, и в нее входит воевавший в рядах боевиков на Донбассе Захар Прилепин, еще в 2014 году призывала признать независимость «ДНР» и «ЛНР». В то же время таким действиям не даются правовые оценки.



«Но на сегодняшний день нет уголовного дела в отношении Сергея Миронова, на диалоговых платформах не обсуждаются действия партии "Справедливая Россия – За правду"», – подчеркнул основатель «Восточной правозащитной группы».

20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла свой представительский центр перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре этого года.



В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



Министерство иностранных дел Украины расценило намерение открыть представительства российской политической партии в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В МИД Украины заявили, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах в Госдуму, к которым хотят привлечь жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Украина уже заявляла о непризнании легитимности таких голосований.