Россия объявила персонами нон-грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Американские дипломаты должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



Уточняется, что мера представляет собой «зеркальный» ответ на действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства России в Нью-Йорке объявленных «persona non grata».



«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля текущего год комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США», — добавили в российском ведомстве.

15 апреля США ввели санкции в отношении 32 физических и юридических лиц за вмешательство в американские выборы, а также против пяти человек и трех компаний — из-за оккупации Крыма Россией. Также ограничения наложили на шесть российских технологических компаний, которые, по данным из США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках. Также американские власти вышлют 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб.



Помимо этого, США запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния.