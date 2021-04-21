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Меркель считает нежелательным применение «Спутника V» в странах ЕС до сертификации ЕМА

21 апреля 2021, 18:31

Меркель считает нежелательным применение «Спутника V» в странах ЕС до сертификации ЕМА

Применение российской или китайской вакцин против коронавируса в странах ЕС до решения европейского агентства лекарственных средств (EMA) не является хорошей практикой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе онлайн-конференции в Европарламенте, передает «Радио Спутник».

Она напомнила, что ранее некоторые страны Евросоюза разрешили использование вакцин против коронавируса, хотя европейский регулятор не выдал сертификат на них.

«Мы не производим хорошее впечатление, когда я, например, вижу сейчас, что некоторые государства-члены применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в европейском лекарственном агентстве. Я считаю, что это не очень хорошо. И повсюду, где мы не выступаем сообща, мы не сможем выступать достаточно сильно», – заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что нежелательно, чтобы члены Евросоюза действовали в одностороннем порядке либо сообща в те моменты, «когда это им подходит».

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.

Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей проводят вакцинацию препаратом «Спутник V». В конце января первая партия вакцины, состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России. Вакцинация началась 1 февраля среди работников «бюджетной сферы». В феврале-марте группировки «Л-ДНР» заявили о получении второй партии российской вакцины.

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