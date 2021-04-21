Сократилась «красная»: В Украине обновили карантинное зонирование

Черновицкая область выходит из «красной» зоны карантина. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



«По результатам заседания государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области», – написал Немчинов в своем телеграм-канале.



Он отметил, что с завтрашнего дня Черновицкая область переходит в «желтую» зону карантина.



Соответственно, в «красной» карантинной зоне остаются 12 регионов Украины: город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.



Согласно данным министерства здравоохранения, Донецкая и Луганская области пока остаются в «оранжевой» зоне карантина.