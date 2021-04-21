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70% украинцев винят РФ в продолжении войны на Донбассе, 7% — хотят автономии для ОРДЛО

21 апреля 2021, 20:55

70% украинцев винят РФ в продолжении войны на Донбассе, 7% — хотят автономии для ОРДЛО

64% украинцев считает, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией. Об этом говорится в результатах опроса Украинского института будущего, проведенного в апреле.

Респонденты с Запада чаще других предоставляли данный ответ (77%). Жители Юга и Востока чаще других отмечали, что по их личной трактовкой, на Донбассе происходит вооруженный конфликт между властями Украины и самопровозглашёнными республиками «ДНР/ЛНР», которые поддерживает власти России.

70% респондентов главной причиной, которая мешает прекращению войны в Донбассе, назвали нежелание со стороны властей РФ закончить этот конфликт.

45% опрошенных считают, что наращивание силы со стороны РФ на границах с Украиной свидетельствует о существовании реальной и серьезной угрозы нападения России или ввода российских войск на территорию Украины.

Вместе с тем предоставление автономии «Л-ДНР» считают нужным лишь 7% респондентов.

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