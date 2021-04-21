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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 апреля

21 апреля 2021, 22:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области в результате осложнений из-за коронавируса умерли еще 30 человек. За сутки лаборатории сообщили о 735 больных. Всего — 73 603 случая коронавируса: 56 139 человек выздоровели, а 1 566 — умерли.

В отдельных районах Донетчины выявлено 184 новых случая инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений скончались 14 пациентов, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 31 821 случай ковида: 25 300 человек выписаны, 2 427 — умерли.

В Луганской области подтверждено 336 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще шестеро больных. Всего — 21 579 случаев болезни: 16 948 человек выздоровели, 646 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о шести новых случаях COVID-19. Два пациента скончались от осложнений. «ЛНР» подтверждает 4 208 случаев заболевания: выписали 3 504 пациентов, 380 — умерли.

Политика

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил текст выступления украинского президента Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться.

Боевые действия

Двухлетняя девочка, которая пострадала в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в Снежном, скончалась.

Общество

Красный Крест отправил на неподконтрольную властям территорию Донбасса гуманитарную помощь весом 91 тонна, в составе которой находились продуктовые наборы и медицинские товары.

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