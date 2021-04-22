«ЛНР» заявила о 54 новых пациентах с COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 4262 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3533 пациента, 380 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 16 235 человек. При этом 18 831 пациент выздоровел, 470 — умерли.