«ЛНР»: Погиб работник углеперерабатывающего предприятия

Мужчина погиб в результате несчастного случая в одном из предприятий Красного Луча. Об этом сообщает спасательная служба при группировке «ЛНР».



«В Красном Луче на углеперерабатывающем предприятии ЧП "Углесбытпоставка" в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную установку, получил травмы, не совместимые с жизнью, мужчина 1978 года рождения», – говорится в сообщении.



В открытом доступе нет полной информации о предприятии «Углесбытпоставка» – речь может идти о копанке, деятельность которой разрешила «ЛНР». Группировки в отдельных районах Донбасса позволяют на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках, но нужно получить соответствующее «разрешение». При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.