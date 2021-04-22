Украинский консул после возвращения из России продолжит работу в МИД

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк вчера покинул территорию РФ. Как сообщили в министерстве иностранных дел Украины, Сосонюк планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы.



После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство.



«Мы должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своих обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса», – отметил спикер МИД Олег Николенко.

В ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.



Замминистра МИД Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и «речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором».



Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.