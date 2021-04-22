На Донбассе погиб украинский военный в результате обстрела боевиков

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе смертельное ранение получил украинской военный. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север», в полосе ответственности которой произошел обстрел.



«В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопосов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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