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Кремль: Путин сам ответит Зеленскому о встрече на Донбассе, если захочет

22 апреля 2021, 13:18

Кремль: Путин сам ответит Зеленскому о встрече на Донбассе, если захочет

Президенту России Владимиру Путину доложено об инициативе его украинского коллеги Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на Донбассе, если глава российского государства посчитает необходимым, он ответит на это предложение, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — сказал он журналистам.

Он также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как это предложил Зеленский.

20 апреля Зеленский предложил президенту Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил текст выступления украинского президента Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться.

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