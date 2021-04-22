На «русском» форуме в Донецке – только Пушилин. Пасечник не приехал

В Донецке 22 апреля стартовал форум «Единство русских: защита прав и свобод». В Центре славянской культуры собралось около 500 человек, среди которых члены группировок «Л-ДНР», а также их сторонники из России.



В начале форума выступил глава «ДНР» Денис Пушилин, а глава «ЛНР» Леонид Пасечник лично не присутствовал. Причины не были названы. Его обращение показали с экрана.



Речи обоих глав носят пропагандистский характер. В группировках «Л-ДНР» снова выступают с инициативой «защищать права и интересы русскоязычных граждан в украинских регионах», обвиняя при это украинскую власть в дискриминации.

В январе 2021 года группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией».



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что проведение форума «Русский Донбасс» в Донецке — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.



Защита прав русскоязычного населения – частая формулировка в выступлениях руководства России, когда речь заходит о вмешательстве во внутриполитические дела Украины. В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Россия не останется «безучастной к судьбам русскоговорящих», которые живут на юго-восточной части Украины.