В Славянске расследуют смертельное отравление семьи, умер гражданин США

В Славянске обнаружили в тяжелом состоянии местную жительницу, ее 6-летнюю дочь и сожителя – гражданина США. Мужчина и ребенок скончались, предварительная причина – отравление. Женщина находится в реанимации, передает пресс-служба полиции Донецкой области.



Накануне, 21 апреля, около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь, поскольку дверь ее квартиры была заперта изнутри и на связь она не выходила.



По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики.



«В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и сожителя – гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений. После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине», – говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что причиной смерти ребенка и мужчины стало отравление. Окончательные данные будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.