«ДНР»: В Донецке ранен мирный житель

Группировка «ДНР» заявила о ранении мирного жителя в Донецке. Утром 22 апреля незаконные вооруженные формирования сообщили об обстрелах. В том числе под обстрел попал поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка.



В результате ранен 60-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома по адресу улица Республиканская, 2. Осколок задел голову мужчины, сейчас медики делают ему операцию, утверждают в «ДНР»



Как сообщает штаб операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования сутра нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных.