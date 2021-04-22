93% случаев ограничений в работе ОБСЕ произошли в ОРДЛО

93% препятствий в работе СММ ОБСЕ на Донбассе во второй половине 2020 года произошли на неподконтрольных властям территориях. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Половина ограничений в передвижении СММ произошла на блокпостах боевиков вдоль официальных дорожных коридоров на линии соприкосновения. 26% всех случаев ограничения случились на юге Донецкой области.



«В результате этих ограничений патрули СММ не могли пересекать линию соприкосновения. Наблюдатели также практически не имели возможности передвигаться через административную границу между неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей», — сказано в отчете.



Систематически ограничивается доступ наблюдателей в приграничные районы в ОРДЛО.



Кроме этого, беспилотники СММ почти в 300 случаях подвергались глушению. В 17-ти случаях по БПЛА открывали огонь из стрелкового оружия. Вследствие этого за отчетный период миссия утеряла три беспилотника.