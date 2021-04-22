Суд по делу сбитого «Боинга» отправится на военную авиабазу

В конце мая в Нидерландах запланирована инспекция на военную авиабазу в Хилзе-Рэйен (Gilze-Rijen) для осмотра реконструкции сбитого лайнера МН17.



Суд проведет выездное заседание 26 мая с ограниченным составом участников, сообщил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».



«16 апреля суд принял решение, что в случае подзащитного Пулатова (Олег Пулатов – один из четырех обвиняемых, который представлен в суде защитой – ред.) есть необходимость провести инспекцию. Суд пригласил обвинение и защиту обозначить самое позднее до 10 мая детально, к каким частям реконструкции и кускам обломков они хотели бы привлечь внимание суда. Суд также примет во внимание, какую часть реконструкции есть смысл проинспектировать, в соответствии с экспертами Нидерландского института судебной экспертизы, Алмаз-Антея (российский производитель Буков, – ред.), которые не так давно были опрошены следственным судьей», - огласил решение председательствующий.



Но публика присутствовать не сможет на выездном заседании. Участники процесса могут присутствовать, но суд ограничит их участие в инспекции до двух с каждой стороны – для защиты, адвокатов родных и близких погибших и обвинения.



«В интересах заинтересованных сторон и публики будет вестись прямое включение», – добавил судья



Кроме того, суд посчитал возможным пригласить «очень ограниченное количество прессы».



«Во время заседания 21 мая суд огласит повестку дня для этой инспекции. Потом слушания будут приостановлены и перейдут на место реконструкции МН17 на военной авиабазе в Хилзе-Рэйен. Решение в отношении выездного заседания суда было принято для того, чтобы у суда была возможность провести осмотр. Это также значит, что защита, адвокаты родственников и обвинение будут иметь возможность сказать что-либо в отношении данного вопроса. Будет или нет говорить суд по этому вопросу во время инспекции, будет зависеть от ситуации», – рассказал о процедуре выездного заседания Стэйнхаус.



Он также сообщил, что, как об этом говорилось ранее, суд считает возможным, «несмотря на то, что следственный судья еще не завершил следствие в полном объеме, это не должно препятствовать слушаниям по сути, начиная с 7 июня».

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.