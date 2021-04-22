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Дело в отношении экс-главы «ЦИК ДНР» Лягина передали в другой суд

22 апреля 2021, 18:19

Дело в отношении экс-главы «ЦИК ДНР» Лягина передали в другой суд

Киевский апелляционный суд перенаправил дело бывшего главы «центризбиркома» при группировке «ДНР» Романа Лягина из Шевченковского райсуда в Днепровский райсуд Киева. Решение было принято 14 апреля и опубликовано в реестре судебных решений 21 апреля, передает онлайн-издание «Ґрати».

Дело Романа Лягина передали в Шевченковский райсуд суд в 2019 году, но коллегию судей так и не удалось сформировать из-за самоотводов судей, отпуска одной из судей по уходу за ребенком и участия других судей в досудебном расследовании, а также из-за окончания срока пребывания на должности ряда судей.

Поэтому глава Шевченковского райсуда Киева Евгений Мартынов направил представление в Апелляционный суд о перенаправлении дела в другой суд.

Лягина возглавлял «ЦИК ДНР» во время незаконного «референдума» в мае 2014 года. В результате противостояния в группировке 5 апреля 2016 года Лягин был уволен «в связи с деятельностью, несовместимой с должностью председателя ЦИК ДНР». Тогда также появилась информация, что Лягин был подвергнут физическому насилию и пыткам.

После своей «отставки» уехал из Донецка в аннексированный Крым, но в соцсетях продолжал критиковать руководителей «ДНР».

Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины на админгранице с Крымом летом 2019 года.

Против него было открыты производства по подозрению в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в сепаратизме (ч.2 ст. 110 УК Украины), создании террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины), в нарушении обычаев войны по предварительному сговору с группой лиц ( ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 УК Украины), в захвате в июне 2014 года здания бывшего завода изоляционных материалов Донецке, где находилась платформа культурных инициатив «Изоляция».

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

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