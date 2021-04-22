В Мариуполе начал работать единый электронный билет на транспорт SmartTicketCity

В Мариуполе с сегодняшнего дня, 22 апреля, начал работу единый электронный билет муниципального транспортного процессинга – SmartTicketCity. С его помощью жители города смогут удобно оплачивать проезд сразу во всех видах транспорта, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.



Цифровая инициатива стартовала с открытия автобусного маршрута 16-А. В течение ближайших двух недель эта система будет протестирована, после чего постепенно будет масштабирована на весь Мариуполь.



«Благодаря единому транспортному процессингу уже в ближайшем будущем наши города смогут полноценно реализовывать важные цифровые решения в транспорте и переходить на использование единого е-билета на все виды транспорта SmartTicket, который мы в Мининфраструктуры сейчас активно внедряем. Рад, что именно Мариуполь одним из первых начал этот процесс, проявил инициативу и своим примером показал другим городам, как это должно быть. И приглашаю всех городских голов участвовать в этой инициативе», – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации сервиса.



Он отметил, что внедрение единого е-билета муниципального транспортного процессинга позволит городам сформировать один подход к безналичной оплате проезда в общественном транспорте, упростить приобретение поездки онлайн, в том числе не только для жителей, но и для гостей города. При этом рассчитаться за проезд можно любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира.

Мариуполь – первый город в Украине, который внедряет электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket. В перспективе сервис предполагает создание единого е-билета на все виды транспорта, включая поезда, самолеты, автобусы и даже метро. Билет будет действовать на всей территории Украины.