Трое военных получили ожоги. ГБР расследует пожар в Рубежном как служебную халатность

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Краматорске расследует обстоятельства пожара, который произошел сегодня на территории воинской части в городе Рубежное на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, на территории воинской части произошло возгорание бензовозов.



«В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь в городской больнице», – уточнили в ГБР количество пострадавших.



На месте работет следственно-оперативная группа ГБР. По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе (халатность), совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Ранее сегодня в соцсетях очевидцы сообщили о пожаре в Рубежном, столбы черного дыма были видны далеко за пределами воинской части. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что ситуация с пожаром в Рубежном контролируется, возгорание ликвидируют.



По информации штаба операции Объединеных сил, на территории одной из воинских частей в Рубежном загорелся бензобак автомобиля, а потом огонь перекинулся на четыре бензовоза. Штаб сообщал об одном пострадавшем военнослужащем, которого госпитализировали в больницу города Кременная.